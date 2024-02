De Ketelaere ritorna a San Siro per Milan Atalanta: e i tifosi rossoneri lo accolgono così!

De Ketelaere ritorna a San Siro: e i tifosi rossoneri lo accolgono così! Cosa è successo prima del match di Serie A

Il grande ex del match Charles De Ketelaere è tornato a San Siro per Milan Atalanta. Il rossonero in prestito alla Dea è tornato a segnare e molto probabilmente verrà riscattato.

Al momento del suo ingresso in campo e della lettura delle formazioni, il belga è stato fischiato dai tifosi rossoneri presenti a San Siro. Stesso trattamento per tutti gli altri giocatori dell’Atalanta.