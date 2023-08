De Ketelaere Atalanta, sarà prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’operazione: quanto incassa il Milan

Charles De Ketelaere si appresta a lasciare il Milan dopo una stagione in cui non ha saputo rispettare le aspettative di società e tifosi. Il belga è pronto a ripartire dall’Atalanta.

Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del club bergamasco per un totale di 26-27 milioni di euro. Il giocatore ha aperto, soltanto un suo ripensamento può far saltare l’accordo. A riportarlo è Sportitalia.