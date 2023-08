De Ketelaere pronto a dire addio al Milan? Ci sono novità sul belga

De Ketelaere pronto a dire addio al Milan? Ci sono importanti novità sul trequartista belga: tutti gli aggiornamenti

Charles De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, il trequartista belga è stato oggetto di diversi sondaggi in queste settimane.

Tuttavia l’ex Club Brugge non ha ricevuto ancora offerte concrete e per questo resta in attesa. Aspetta anche il Diavolo, che avrebbe voglia di separarsene dopo una annata complicata.