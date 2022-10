Stefano De Grandis, opinonista, si è espresso a SkySport sul rinnovo di Leao con il Milan. Ecco che cosa ha detto

«In linea di massima sono d’accordo con la politica societaria che non ha mai ceduto alle pressioni eccessive dei giocatori, come Donnarumma. Per uno come Leao, che fa gol da solo come ieri a Zagabria, si può fare uno sforzo in più… Ma certe cose le deve decidere chi ha in mano il bilancio. Leao deve dire grazie al Milan e a Pioli che lo ha canalizzato sulla fascia, dove è diventato devastante. Straccia gli avversari con la sua forza fisica»