De Grandis sulla prestazione di Leao: «Non è negativa ma ha questa grande differenza con i fuoriclasse». Le dichiarazioni

De Grandis ha analizzato a Sky il match Milan Napoli.

PAROLE – «La partita di Leao non è negativa. Fa l’assist decisivo a Theo, mette più volte in difficoltà i difensori del Napoli. Ha la tecnica e l’idea per dare assist importanti, ma la differenza con un fuoriclasse è nella la capacità di chiudere le partite, fattore che al portoghese manca un po’. Oggi non a caso ha avuto l’occasione per fare il 2 a 0, ma ha fallito».