De Grandis a sorpresa su Pioli: «A me piace, ma ha questo grande limite». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di Stefano Pioli, il cui ciclo sulla panchina del Milan sembra essere giunto al capolinea. Le sue dichiarazioni.

DE GRANDIS – «Il Milan ha dei limiti, è forte ma ha dei limiti di personalità, sui top e limiti difensivi. A me piace Pioli, ma ci sono limiti anche sul decidere le mosse giuste nei momenti di difficoltà. Il fatto di mettere una punta in più e non Chukwueze, una mediana a due poi, sono errori»