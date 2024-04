De Grandis avvisa il Milan: «Se i rossoneri partiranno con quella mediana... L'Inter ti triterà»

De Grandis avvisa il Milan: «L’Inter ti trita, se i rossoneri faranno questa cosa…». Le parole del giornalista in vista del derby

Il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato quello che potrebbe essere il derby tra Milan e Inter.

PAROLE – «Il Milan facendo il Milan, cioè attaccando, ha sempre subito velocemente dall’Inter, quasi in avvio di partita, la caratteristica principale della formazione di Simone Inzaghi, ovvero di saper uscire benissimo dalla difesa con una grande capacità di salire tutti insieme. Non dico che il Milan debba giocare in difesa, perché andrebbe contro la sua natura, ma non di partire, di essere comunque raccolto. Secondo me se tu parti e dai il fianco con quella mediana, che è tutto fuorché di incontristi, l’Inter ti trita».