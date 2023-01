Stefano De Grandis, famoso giornalista, ha esaltato le grandi qualità di Rafael Leao, esterno portoghese del Milan

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Rafael Leao:

«Il Milan ha brillato, ha rischiato di non vincere giocando bene. Secondo me quando giochi contro Leao non gli puoi lasciare cinquanta metri di campo alle spalle. È troppo più forte dal punto di vista fisico, è il giocatore il più decisivo della Serie A».