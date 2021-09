De Grandis: «Juventus Milan? Se i bianconeri dovessero perdere...»

Stefano De Grandis parla del big match tra Juventus e Milan e dell’importanza che ricoprirà questa gara per la formazione bianconera

Stefano De Grandis ha parlato del big match tra Juventus e Milan ai microfoni di Sky Sport.

«Se la Juve perde in casa col Milan si innesca una crisi che potrebbe avere ripercussioni su tutta la stagione. Juve-Milan è più importante per la Juve. Allegri vuole dire che fisiologicamente lassù ci arriverà anche se non vincerà domani. Come è successo nel 2015-16 la Juve partì male e vinse per distacco. In questo caso potrebbe non vincerlo per distacco, ma ha la rosa e le capacità per vincere».

LEGGI ANCHE SU JUVENTUSNEWS24