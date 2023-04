De Grandis: «Il Milan è in bilico su un cornicione». Le parole del giornalista sulla classifica rossonera

Stefano De Grandis ha parlato nel pre partita di Milan-Lecce della classifica dei rossoneri. Ecco le parole del giornalista:

«In questo momento la Champions è lontana, e il Milan deve assicurarsi uno dei primi quattro posti. Non può che giocarsela tutta, è come essere in bilico su un cornicione. Oggi non c’è solo il ritorno al 4-2-3-1, ma addirittura con il trequartista che è Brahim Diaz, con il Lecce il Milan sente di potersela rischiare così».