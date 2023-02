De Grandis: «Leao in panchina? Scelta irragionevole»

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport ha detto la sua sulla scelta di Pioli di lasciare Leao in panchina

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport ha detto la sua sulla scelta di Pioli di lasciare Leao in panchina:

«L’anno scorso è stato l’arma in pèiù con il quale il Milan ha vinto lo scudetto, può anche avere un piccolo calo derivante dal Mondiale che secondo me ha leso soprattutto la sua autostima perchè è arrivato da star e ha fatto il comprimario. Detto questo per me non può stare in panchina, se il Milan è in crisi giocano lui e altri dieci. Puoi fare un pochino meno ma assurdo che non giochi nel 3-5-2 quando l’unica occasione creata nel derby è con lui in campo. La strategia nei suoi confronti è irragionevole»