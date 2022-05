De Grandis: «Chiellini ci mancherà, Bastoni giocatore diverso»

Le parole di Stefano De Grandis sull’addio di Chiellini alla nazionale italiane: «Uno con le sue caratteristiche non c’è in questo momento»

Stefano De Grandis ha fatto il punto su chi prenderà il posto di Chiellini in Nazionale. Le parole del giornalista a Sky Sport sul difensore ex capitano della Juventus e sul suo erede Bastoni

CHIELLINI – «Marcatore a uomo ed esperto sull’uno contro uno: uno così ci manca. Chiellini ha incoronato Bastoni come suo erede, ma lui è uno esce benissimo palla al piede, non è velocissimo e non ha la cattiveria messa in mostra da Chiellini nella sua carriera. A me piacerebbe uno alla Cannavaro, non bellissimo dal punto di vista estetico, ma arcigno»