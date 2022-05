De Calò: «Scudetto? Non credo che sia chiuso. Il Milan…». Ecco le sue parole

Alessandro De Calò ha parlato così di Sassuolo-Milan ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue parole:

«Non credo che la partita scudetto sia chiusa, credo che il Sassuolo abbia alcuni giocatori, Berardi per primo, che tolto il peso della pressione di dover per forza di cose raggiungere un risultato riesce a dare il massimo del suo repertorio, e l’abbiamo visto anche col Bologna. Il Milan quest’anno ha sofferto contro le squadre medio piccole, deve giocare una grande partita con il Sassuolo per poter conquistare lo scudetto».