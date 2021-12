DAZN contro la doppia utenza, l’a.d. avverte: «Ci sarà un cambiamento»

L’a.d. di DAZN, Veronica Diquattro, è tornata a parlare della questione relativa alla doppia utenza. Le sue dichiarazioni

Veronica Diquattro, a.d. di DAZN, in una intervista a Milano Finanza è tornata a parlare della questione relativa alla doppia utenza.

DOPPIA UTENZA – «Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile, la concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo, comunque, resta sempre quello di fornire un’esperienza flessibile all’utente e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare».