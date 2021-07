DAZN: «Abbiamo sempre operato rispettando le regole di mercato»

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova squadra DAZN, l’ad Veronica Diquattro ha rilasciato queste dichiarazioni

Veronica Diquattro, ad di DAZN, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova squadra della piattaforma streaming.

«Rispetto a tre anni fa, quando abbiamo iniziato il nostro percorso, ne abbiamo fatta di strada. Sono orgogliosa di dove siamo arrivati. Ora ci troviamo di fronte a nuovo punto di svolta, con tutta la Serie A in streaming: qualcosa che non era mai successo in Italia. Perché lo slogan Game Changed? Rappresenta la nostra storia. Quello che stiamo facendo servirà da impulso per il processo di digitalizzazione. Non è semplice cambiare regole, significa rapportarsi in modo diverso col mercato. Abbiamo appreso stamattina dell’apertura dell’istruttoria sull’accordo con Tim. Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato. L’obiettivo di Dazn è soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di fruizione agli appassionati».