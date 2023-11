Calabria a Sky: «Domani conta solo la vittoria. Sinner? Speriamo di renderlo ancora più felice»

Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League

Ospite a Sky alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, Davide Calabria ha dichiarato:

«Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, l’abbiamo preparata nel migliore dei modi e non vediamo di scendere in campo. La vittoria è fondamentale. Giroud e Loftus-Cheek ci hanno dato una mano nel recente passato, Olivier fa sempre gol. Rubs fa sempre la differenza, l’abbiamo visto col PSG. Non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo credere in noi stessi. Ci è mancato qualcosina nelle ultime partite ma l’importante è tornare alla vittoria come con la Fiorentina. Sinner? Sicuramente sarà felice ma speriamo di renderlo ancora più contento».