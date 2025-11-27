David Milan, il retroscena sul giocatore della Juventus: niente rossoneri in estate per un motivo. Segui le ultimissime

Il nome di Jonathan David, l’attaccante canadese attualmente in forza alla Juventus, continua a essere accostato ai colori rossoneri nei rumors di mercato. Tuttavia, l’esperto di trasferimenti Matteo Moretto ha gettato acqua sul fuoco, svelando che la realtà della situazione è ben diversa e che l’affare per portare il giovane bomber a San Siro non è mai stato una priorità per il Diavolo.

Le voci insistenti riguardano un giocatore che, la scorsa estate, si è liberato dal Lille a parametro zero, un’opportunità di mercato che di solito attira l’attenzione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua capacità di scovare talenti.

💶 Commissioni Troppo Alte: Il ‘No’ Finanziario del Milan

Ripercorrendo le tappe recenti, Moretto ha sottolineato il motivo principale per cui l’approdo di David alla Vecchia Signora la scorsa estate non rientrava nei canoni tipici delle operazioni del Milan.

“L’estate scorsa David si è liberato a zero e non era un’operazione da Milan quella, per il tipo di affare, considerate le commissioni e lo stipendio,” ha spiegato Moretto.

Le cifre richieste per le commissioni agli agenti e l’ingaggio del centravanti canadese, classe 2000 e potenziale punta di diamante del futuro, avrebbero rappresentato un ostacolo insormontabile per la politica finanziaria cauta del club lombardo. Per questa ragione, l’opportunità, sebbene suggestiva, non è stata colta dal Milan, e David non è mai stato “vicino” alla squadra.

tactica Valutazione Tecnica e Strategie di Allegri

La distanza tra il club di via Aldo Rossi e l’attaccante si era manifestata chiaramente anche nell’estate 2024. Le voci di un trasferimento si fecero più insistenti in concomitanza con l’arrivo in panchina di Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che conosceva bene il giocatore dai tempi del Lille.

Tuttavia, anche in quell’occasione, non ci fu il gradimento totale dell’allora tecnico, né l’approvazione unanime della dirigenza, soprattutto dal punto di vista tecnico. La valutazione delle caratteristiche di David non trovò piena sintonia con le esigenze tattiche e le strategie del club.

Oggi, la situazione non è cambiata. Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che predilige attaccanti di un certo profilo e struttura per il suo gioco, e del DS Igli Tare, ha nel mirino altri obiettivi per rafforzare il reparto offensivo. Jonathan David non risulta essere un nome caldo per i rossoneri