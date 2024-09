David Milan, il colpo a zero si ALLONTANA? Top club in PRESSING, cosa sta SUCCEDENDO

David-Milan, il possibile colpo a parametro zero si allontana? Juve in pressing sull’attaccante canadese del Lille

Come scrive il Corriere dello Sport, il calciomercato Juve fiuta il colpo Jonathan David. L’attaccante canadese, avversario dei bianconeri in Champions con il suo Lille, andrà in scadenza tra poco meno di un anno e non ha intenzione di rinnovare, volendo misurarsi con una big. Un colpaccio a zero, considerando che il suo cartellino viene valutato sui 50 milioni di euro.

Giuntoli lo segue dai tempi del Napoli e si starebbe muovendo già sottotraccia per anticipare la concorrenza. Il classe 2000 è stato accostato ed è seguito da molto vicino anche dal calciomercato Milan.