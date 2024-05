David Milan: una rivale in meno per l’attaccante, budget insufficiente per competere

Il calciomercato Milan continua a monitorare David. Per l’attaccante potrebbe esserci una rivale in meno, il motivo

Nella lista del calciomercato Milan in vista della sessione estiva, per sostituire il partente Giroud, destinato al futuro in America, resta anche David. Per l’attaccante potrebbe esserci una rivale in meno:

come riportato da Calciomercato.com, i soldi della Champions League sono sfumati per la Roma, difficile pensare quindi che i giallorossi possano tentare con un buget più ridotto l’affondo per lui come per Chiesa.