David Milan, l’alternativa che resiste: per vederlo in rossonero serve questa CIFRA. Le ultime sul calciomercato rossonero

Il calciomercato Milan ha iniziato la ricerca del prossimo numero 9: tra i tanti profili sondati c’è anche quelo dell’attaccante del Lille David.

Come riportato da calciomercato.com, resiste il nome del canadese sul taccuino di Furlani: per portare David in rossonero serve però una cifra che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro. Il giocatore è l’alternativa in caso di mancato arrivo di Zirkzee.