David Milan clamoroso, scenari completamente stravolti! Che succede

David Milan clamoroso, scenari completamente stravolti per l’attaccante di proprietà del Lille! Che succede

Sono completamente cambiati gli scenari attorno a David, attaccante di proprietà del Lille e a lungo corteggiato dal Milan (sempre alla ricerca di un nuovo bomber con cui iniziare un nuovo ciclo).

Come riportato da Tuttosport il canadese ha perso posizioni negli ultimi mesi perchè non ritenuto un vero 9 ed è stato scavalcato in particolare da Zirkzee e Guirassy, ora in cima alla lista dei dirigenti rossoneri.