Calciomercato Milan, è Jonathan David il grande sogno per l’attacco: TUTTE le novità sull’attaccante del Lille

Il Milan ormai già da diverso tempo sta seguendo con attenzione Jonathan David, giovane attaccante che si sta mettendo in mostra in Ligue 1 con la maglia del Lille. Tuttavia questa pista rischia di farsi sempre più in salita.

La valutazione del canadese è molto alta e tocca ora i 50-60 milioni di euro, senza dimenticare che un’altra stagione ad alti livelli potrebbe proiettarlo verso cifre da Premier League nonostante il contratto in scadenza nel 2025.