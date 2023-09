David Milan pista concreta per il futuro! Le novità sull’attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Lille

Il Milan non perde di vista Jonathan David per rinforzare il proprio attacco nel prossimo futuro. Il canadese ha tanti estimatori in Serie A: dalla Juve all’Inter, passando poi proprio per i rossoneri.

Come riportato da TuttoMercatoWeb il centravanti, sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno 2025, ha una valutazione molto alta (superiore ai 50 milioni di euro), ma resta comunque uno degli obiettivi in casa rossonera per rinforzare l’attacco.