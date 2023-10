David Milan, Furlani prepara l’assalto: ecco quanto conta di incassare il Lille dalla cessione dell’attaccante

È Jonathan David il primo obiettivo del Milan per rinforzare il reparto offensivo a partire dalla prossima stagione. Non è da escludere che i rossoneri possano fare un tentativo già a gennaio per sbaragliare la concorrenza.

Ma quanto chiederà il Lille per il suo gioiello? Come riportato da Calciomercato.com, il club francese conta di incassare una cifra vicina ai 40-45 milioni di euro per il giocatore, in scadenza nel 2025.