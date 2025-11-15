David, dalla Juventus al Milan: affare possibile? Fatta chiarezza verso gennaio

David potrebbe andare al Milan nel mese di gennaio? Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul possibile affare di mercato

Le voci di mercato che vedevano Jonathan David accostato al Milan per un possibile trasferimento già nella sessione di gennaio sono state categoricamente smentite. L’attaccante canadese, noto per la sua velocità e il suo fiuto del gol, non rientra attualmente nei piani di rafforzamento del reparto offensivo del Diavolo, spegnendo così le speranze di molti tifosi rossoneri.

A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, giornalista italiano di fama internazionale specializzato in trasferimenti, il cui scoop ha ridimensionato il quadro. Secondo le sue informazioni, le possibilità di un passaggio del bomber canadese al club meneghino già a gennaio sono da escludere.

Il Sogno Bianconero di David

Il motivo principale di questo allontanamento risiede nella chiara preferenza dello stesso giocatore. Jonathan David, attaccante del Lille e pilastro della Nazionale canadese, avrebbe messo nel mirino un’altra destinazione di prestigio in Italia: la Juventus. Il giovane bomber, nonostante l’interesse (non concretizzato) di diversi top club europei, sembra intenzionato a giocarsi le sue carte e le sue ambizioni future con la Vecchia Signora.

La sua volontà di competere per traguardi importanti con la squadra torinese, guidata da un allenatore di primo piano come Massimiliano Allegri, rappresenta un fattore determinante che ha indirizzato il suo focus lontano da Milanello.

Il Milan Rivede le Strategie d’Attacco

L’esclusione di David dalla lista degli obiettivi costringe la dirigenza rossonera a rivedere le proprie strategie per il mercato di riparazione. Il Milan è tuttora alla ricerca di un profilo giovane e talentuoso che possa integrare o, nel lungo periodo, sostituire gli elementi attuali nel reparto avanzato. Nonostante il nome del canadese sia molto apprezzato in Europa per le sue qualità tecniche e la sua prolificità, la netta presa di posizione del giocatore ha spinto il Diavolo a dirottare le attenzioni su altri candidati.

Con il mercato di gennaio che si avvicina, il Milan dovrà agire rapidamente per identificare l’attaccante ideale in grado di rinforzare la squadra e sostenerne le ambizioni scudetto e il cammino nelle coppe europee, lasciando David libero di cullare il suo sogno in bianconero.