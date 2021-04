D’Aversa: «Con il Milan si può anche perdere, ma non siamo stati noi»

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Cagliari, Roberto D’Aversa torna sulla sconfitta contro il Milan

Roberto D’Aversa rimprovera la propria squadra per l’atteggiamento avuto nel match contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Parma nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Cagliari, fondamentale per le speranze salvezza dei ducali.

«Lo stato d’animo è post sconfitta. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene e non possiamo permettercelo, così come è successo con il Benevento. Si può anche perdere con il Milan, ma un primo tempo così non possiamo concederlo a nessuno. Questo non fa parte del nostro DNA e delle caratteristiche delle mie squadre, abbiamo tutti responsabilità. Domani ci dovranno essere 95 minuti presenti con la testa, senza ragionare su altro. Di fronte avremo una squadra forte con problematiche, con l’Inter hanno fatto bene».