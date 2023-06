Il Milan effettuerà questa estate una tournée negli Stati Uniti: ecco le date delle gare della squadra rossonera nel dettaglio

Di seguito le date della tournée estiva del Milan negli Stati Uniti:

– 21 luglio partenza per Los Angeles

– vs Real Madrid, il 23 luglio, a Los Angeles

– vs Juventus, il 27 luglio, a Los Angeles

– vs Barcellona, il 1° agosto, a Las Vegas

– 2 agosto, rientro a Milano