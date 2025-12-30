Darwin Nunez e il mal d’Arabia: l’attaccante vuole tornare in Europa. Il Milan sogna il colpaccio ma c’è un grosso ostacolo

Darwin Nunez, attaccante dell’Al Hilal ed ex Liverpool, vuole tornare in Europa a gennaio: il Milan sogna il colpo ma c’è l’ostacolo ingaggio

Nel calciomercato, come nella vita, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Secondo quanto riportato da Marco Guidi su Gazzetta.it, la suggestione Darwin Nuñez starebbe tornando prepotentemente ad agitare i sogni della dirigenza rossonera. L’attaccante uruguaiano, trasferitosi all’Al-Hilal con grandi aspettative, sarebbe già desideroso di lasciare l’Arabia Saudita per tornare nel calcio che conta, quello europeo.

La volpe e l’uva: un inseguimento lungo un’estate

Il Milan non ha mai smesso di monitorare il profilo dell’ex Liverpool. Già durante la scorsa sessione estiva, prima di affondare il colpo per Nkunku, il Direttore Sportivo Igli Tare aveva sondato il terreno per l’uruguaiano. All’epoca, l’operazione non andò in porto, ma come insegna una vecchia regola del mercato, la dirigenza di via Aldo Rossi è tornata a guardare con insistenza a quella “uva” che in estate sembrava troppo alta da raggiungere.

L’identikit di Nuñez sarebbe perfetto per il sistema di Massimiliano Allegri:

Potenza e dinamismo: A differenza di Füllkrug, Nuñez garantirebbe quella profondità e quella capacità di strappare in campo aperto fondamentali per il 4-3-3 rossonero.

A differenza di Füllkrug, Nuñez garantirebbe quella profondità e quella capacità di strappare in campo aperto fondamentali per il 4-3-3 rossonero. Versatilità: Può agire sia da centravanti puro che da esterno d’attacco, offrendo una soluzione tattica di lusso in caso di cessione di Nkunku al Fenerbahçe.

L’ostacolo dei petrodollari

Nonostante la volontà del giocatore di tornare in Europa, la strada resta in salita. L’ostacolo principale, come sottolineato da Guidi, è di natura economica: Nuñez percepisce attualmente un ingaggio “sproporzionato” per i parametri del club di via Aldo Rossi. Per rendere fattibile l’operazione, il Milan dovrebbe sperare in una decisa riduzione dello stipendio da parte del giocatore o in una partecipazione massiccia al pagamento dello stesso da parte dell’Al-Hilal tramite un prestito oneroso.