Darmian: «Tanti ci davano per spacciati ma ci abbiamo sempre creduto». Le parole del difensore nerazzurro dopo Inter-Milan

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Milan. Ecco le parole del difensore nerazzurro:

«Siamo orgogliosi di aver dato questa soddisfazione ai tifosi e a chi crede in noi. È meritato ed è incredibile, non capita tutti gli anni. Siamo molto felici. Sicuramente abbiamo passato un girone difficilissimo, tanti ci davano per spacciati ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo arrivati fino qui e non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione»