Darmian a Mediaset: «Abbiamo meritato questa finale». Le parole del calciatore nerazzurro dopo la vittoria contro il Milan

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria contro il Milan. Ecco le parole del calciatore nerazzurro:

FINALE – «Provo tanto orgoglio e soddisfazione, abbiamo meritato questa finale con grandi due partite. Ora ce la giocheremo nel migliore dei modi, è qualcosa che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti nel corso degli anni».

FIDUCIA – «Fa piacere avere la fiducia di tutti, dai compagni al mister fino ai tifosi. E’ un qualcosa che ti spinge ad andare al campo per migliorarti. Il ruolo? Lo avevo fatto in passato, dico grazie allo staff e ai miei compagni per avermi reso il compito più facile»