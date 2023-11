Darmian a Sky: «Dimentichiamo il passato, serve la giusta cattiveria»

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport poco prima della sfida contro la Macedonia con l’Italia. Ecco cosa ha detto

Le parole di Matteo Darmian a Sky prima di Italia Macedonia:

«Penso che l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Non faremo calcoli e scenderemo in campo per portare a casa i tre punti. Difesa? Per un difensore sia importante costruire per portare la palla nel migliore dei modi agli attaccanti. Ambiente Italia? Non dobbiamo guardare a quello che è stato e dobbiamo essere concentrati su quella di oggi»