Danimarca, Kjaer esulta dopo la vittoria: le parole sui social

Il difensore del Milan Simon Kjaer esulta per la vittoria della sua Danimarca contro San Marino per 4-0 sui social.

What an atmosphere in Parken. Thank you for top class supportđź‘Źđź‘Źđź‘Ź

1.000 tak for støtten og stemningen🙏. Det er derfor, vi elsker at spille for jer – og sammen med jer !!#ForDanmark 🇩🇰 pic.twitter.com/3EvEglHbfc