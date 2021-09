Juventus Milan, Danilo: «Sono preoccupato di quello che stiamo facendo»

Danilo: «Serve più cattiveria. Scudetto? Non me ne frega delle altre». Le dichiarazioni del difensore della Juventus

Danilo ha parlato a DAZN dopo il pareggio tra Juventus e Milan. Le parole del difensore bianconero.

RISULTATO – «Io sono d’accordo col mister. Dobbiamo essere più squadra e più uniti in questi momenti. Siamo in difficoltà per i risultati, dobbiamo distinguere partita e risultato. Della prestazione sono contento per la prima parte: possesso, pressing e quello che abbiamo preparato. Ma in questi momenti dobbiamo essere più cattivi e tosti e non prendere gol».

CALO – «Sia mentale sia fisico, ma più di testa. Dobbiamo metterci a disposizione e muoverci bene difensivamente. E migliorare ancora nella fluidità di possesso».

SCUDETTO – «Non mi frega di quello che fanno gli altri, pensiamo al nostro lavoro. Sono preoccupato di quello che stiamo facendo, se faremo le cose al nostro livello riusciremo a risollevarsi».

