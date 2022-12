Daniel Maldini sul goal al Milan: «Un po’ me lo sentivo. Non ho esultato, dopo mi hanno applaudito…». Le parole del calciatore rossonero in prestito allo Spezia

Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di Dazn Talks del suo goal contro il Milan. Ecco le parole del calciatore rossonero in prestito allo Spezia:

«Due giorni prima della partita avevo capito che avrei giocato. Giocare mi rende contento, indipendentemente dall’avversario. Gol? Un po’ me lo sentivo. Non ho esultato, dopo mi hanno applaudito. Messaggi ricevuti? Sì, è normale. Ma i parenti erano felici, meglio di così per loro non poteva andare.»