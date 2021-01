Daniel Maldini, niente prestito a gennaio: ma troverà spazio in questi mesi?

Come confermato da suo padre, Daniel Maldini non si muoverà a gennaio in prestito e rimarrà al Milan. Mossa giusta per la sua crescita?

«Daniel Maldini alla Cremonese? Ariedo mi ha tempestato di telefonate per Lorenzo Colombo che poi è andato, ma non mi ha mai chiesto niente di Daniel». Con queste parole Paolo Maldini ha praticamente bloccato una partenza last minute in prestito del figlio, che dunque concluderà la stagione in maglia rossonera.

Una mossa che lascia un po’ di perplessità. Se da una parte allenarsi quotidianamente con gente come Ibrahimovic e Mandzukic sta facendo e farà apprendere tanto al ragazzo, il fatto di non vedere quasi mai il campo in partita lo potrebbe limitare in parte nel suo percorso di crescita. Il classe ’99 avrebbe forse più bisogno di farsi le osse in Serie B per migliorare ed essere più pronto in futuro per essere un elemento importante nel Milan.