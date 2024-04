Daniel Maldini Milan: può bastare questa cifra per il passaggio al Monza, la decisione del club

Il futuro di Daniel Maldini va sempre più verso l’addio al calciomercato Milan e la permanenza al Monza. I dettagli

Il Monza sta pensando all’acquisto a titolo definitivo di Daniel Maldini dal calciomercato Milan. Per completare l’operazione per il club di Galliani può bastare una proposta da 4 milioni di euro.

Da parte del Milan, secondo quanto riportato da TMW, non ci sarebbe infine la volontà di spingere per un suo ritorno o di voler comunque rimanere in controllo del cartellino. Per questo la società rossonera non eserciterà il controriscatto in suo favore, fissato a 5 milioni.