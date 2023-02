Dani Alves resta in prigione: le parole dell’avvocato del brasiliano

Dani Alves resta in prigione, l’avvocato difensore: «La sentenza è asimmetrica…». Ecco le sue parole

Il tribunale di Barcellona ha deciso: Dani Alves resterà in prigione. Non è d’accordo l’avvocato dell’ex Juve, Cristobal Martell, che continua a professare la sua innocenza. Ecco di seguito le sue parole riportate dal Mundo Deportivo:

«Daniel Alves Da Silva continua ad essere innocente, come lo era prima che fosse emessa la sentenza. La sua volontà di abbandonare la Spagna e di eludere il processo era ed è inesistente. La sentenza è asimmetrica. Utilizza come indizi le affermazioni accusatorie offerte dal verbale di polizia. Mentre gli elementi difensivi offerti dalla Difesa sono diversi per l’udienza»