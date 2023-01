Intervistato da TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato così della del match di domani sera tra Milan e Lazio

Intervistato da TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato così della del match di domani sera tra Milan e Lazio:

«Il Milan non sta attraversando un grande momento. Anche Tomori e Kalulu, fondamentali lo scorso anno, sono in una fase calante. Questo, comunque, è normale visto che non si può fare sempre benissimo»