Dalot: «Voglio costruire la mia carriera da terzino destro ma…»

Diogo Dalot ha parlato della propria posizione in campo e della duttilità che ha contraddistinto la sua carriera

Diogo Dalot ha parlato a record anche della propria duttilità tattica, il laterale portoghse può giocare sia a sinistra che a destra:

«Durante la mia carriera ancora breve ho avuto l’opportunità di giocare in tante posizioni. Per un allenatore è sempre positivo avere un giocatore che può giocare in diversi ruoli. Mi piace dare questa possibilità, anche se voglio costruire la mia carriera da terzino destro. Cerco di fare del mio meglio per giocare e fare del mio meglio, sia come terzino sinistro, sia come portiere o in un’altra posizione. Per me è un grande obiettivo perfezionare la mia posizione e poi essere versatile negli altri».