Dalot, disaccordo con lo United: lui ha già fatto la propria scelta ed ora dovrà convincere il club inglese a lasciarlo tornare in Italia. Gazzetta dello sport di questa mattina apre la pagina relativa al Milan con la trattativa per il portoghese in primo piano: “Il diavolo in corpo”. E ancora: “Lo United lo blocca ma Dalot ha scelto. Vuole solo il Milan”.

LA DIFFERENZA- Come riporta il quotidiano, l’esterno classe 1999 reduce da una stagione vissuta in prestito secco ai rossoneri, vorrebbe tornare per crescere insieme a Pioli sebbene a Manchester avrebbe comunque una grande occasione. La modalità sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, no ad un altro prestito secco.