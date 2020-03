Dalla Spagna, il Milan punta forte su Fekir: è già pronta l’offerta

Fekir, AS parla di un’offerta del Milan per il Betis Siviglia. Ma le condizioni non sembrano alla portata di Elliott

La notizia rilanciata quest’oggi da AS, uno dei principali quotidiani spagnoli, riguarda il Milan. I rossoneri, infatti, avrebbero messo nel mirino Nabil Fekir, il forte esterno d’attacco francese. Il giocatore classe ’93 è arrivato al Betis Siviglia la scorsa estate per 20 milioni più bonus. Gli andalusi, tuttavia, sono quasi obbligati a cedere per fare cassa e rientrare dal rosso in bilancio.

Secondo AS il Milan sarebbe pronto a presentare l’offerta, che dovrebbe quindi superare i 20 milioni per permettere una plusvalenza ai biancoverdi. Viste le premesse, sembra al momento improbabile che Elliott metta mano al portafogli.