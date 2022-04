Della Rocca: «Milan? Fa un gioco come pochi, sul rapporto con Pioli..»

Gigi Della Rocca, capitano degli Allievi del Bologna 2001 guidati allo scudetto da Pioli, ha detto la sua a Tuttosport sul Milan

Era bellissimo, negli anni in cui un calciatore riceve un’impronta, avere avuto un maestro come lui è stata una grande fortuna. Il Milan? Fa un gioco come poche altre in Serie A, per varietà in attacco e per come muove centrocampisti e terzini