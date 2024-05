Nuovo allenatore Milan, Di Stefano sicuro: «Il maggiore indiziato è lui, ma ci sono anche altre ipotesi». Le parole del giornalista

Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla ricerca del nuovo allenatore del Milan. Ecco le parole e gli ultimi aggiornamenti del giornalista:

PAROLE – «In questo momento, si monitoria soprattutto Paulo Fonseca. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, poiché il portoghese avrà un appuntamento con il Lille, club con cui è in scadenza; per Fonseca c’è un’offerta prepotente del Marsiglia. Fonseca è il maggiore indiziato per la panchina del Milan, ma ci sono anche altre ipotesi come Gallardo e Coincecao».