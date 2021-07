Secondo quanto riportato da media brasiliani il Benfica avrebbe formulato un’offerta per Kaio Jorge

Si fa sempre più agguerrita la concorrenza per Kaio Jorge, giovane talento in forza al Santos. Secondo quanto riportato da ge.globo, portale online brasiliano, sarebbe arrivata un’offerta del Benfica per il giocatore.

Si aggiunge dunque anche il club portoghese alla lista di club pretendenti, insieme a Milan e Juventus.