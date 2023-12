Currò dubbioso su Ibrahimovic: «Per ora resta in rumoroso silenzio». Le parole del giornalista

Il giornalista di Repubblica Currò ha analizzato la figura di Ibrahimovic dopo il match tra Salernitana e Milan.

PAROLE – «Il salvagente scelto da Cardinale è appunto Ibra. Il quale in realtà sa benissimo che il suo compito, sia pure mascherato dalla suddetta locuzione in inglese che fa più scena e magari prova anche a confondere un po’ le idee, è chiaro: taumaturgo in uno stato di crisi. La traduzione reale è dirigente ombra non inserito nell’organigramma, forse per non legare le mani a potenziali nuovi proprietari, e che rischia per questo di scontare, più ancora del noviziato, l’ambiguità della situazione: per ora resta in rumoroso silenzio».