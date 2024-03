Cucciari crede nel Milan: «Nonostante gli alti e bassi riesce comunque a farlo»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Alessandro Cucciari ha espresso il suo parere sul Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Preoccupante la situazione di classifica per la Lazio. Il Milan nonostante gli alti e bassi rimane sempre in zona Champions e ha un piccolo margine sulla quarta, quindi credo che sia più grave la situazione per la Lazio. Rischia di rimanere fuori dalle coppe e sarebbe un fallimento. Non vedo così scontata la conferma di Sarri, ma è una mia impressione. Vedo gli atteggiamenti, le polemiche, tante piccole cose che non mi fanno pensare bene»