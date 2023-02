Cucchi: «Il Milan è immerso nelle sue difficoltà». Le parole, rilasciate a Juventusnews24, sulla lotta scudetto

Intervistato da Juventusnews24, il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato della lotta scudetto, dal Napoli al Milan. Ecco le sue parole:

DISCORSO SCUDETTO – «Non si può dire che sia chiuso quando mancano così tante giornate. Certo è che il Napoli sta meritando il primo posto e il grande vantaggio che ha sulle altre. Le inseguitrici stanno attraversando un momento non felice. L’Inter, forse, sta uscendo dalle sue difficoltà, mentre il Milan ne è immerso. Dietro, gli andamenti di Roma, Lazio e Atalanta sono un po’ claudicanti. Al momento il Napoli non ha un vero avversario che ostacoli il suo cammino, ma è molto importanti che continui a far punti e a giocare come ha fatto finora. Se dovesse rallentare, consentirebbe a qualcuno di riaprire le speranze. L’esito del campionato è tutto sulle spalle del Napoli».

