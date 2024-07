Cucchi NON HA DUBBI sul Milan: «Sta facendo acquisti interessanti, per lo Scudetto dico questo»

Riccardo Cucchi ha rilasciato un’intervista, parlando così del Milan in chiave calciomercato e Scudetto. Le sue parole

Intervistato in esclusiva da Lazionews24, Riccardo Cucchi ha fatto la previsione sulla prossima Serie A.

PAROLE – «L’Inter rimane la squadra più forte, anche se altri tre club potranno dire sicuramente la loro e sono il Napoli di Conte, la Juventus e il Milan che stanno facendo degli acquisti molto interessanti. La Lazio? Difficile poter dire, ad oggi visto il cambiamento radicale della squadra, che ruolo potrà avere in campionato, perchè può essere da zona Europa o da metà classifica. Conte? Direi senza dubbio un’ulteriore pressione non solo per Inzaghi ma anche per gli altri allenatori proprio per il modo di lavorare del tecnico leccese e lo si nota da questi giorni di ritiro del Napoli a Dimaro».

