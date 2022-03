Ct Russia: «Siamo arrabbiati. Speriamo di poter giocare di nuovo in estate». Le dichiarazioni di Valery Karpin



Valery Karpin, ct della Russia, ha parlato in conferenza stampa.

Le sue parole: «Ho visto gli spareggi per il Mondiale e dico che è un peccato che la Russia non abbia potuto giocare. I giocatori sono tutti arrabbiati per questa cosa, ma speriamo di poter tornare a giocare gare ufficiali già in estate».