Cruz snobba il Milan: «Vi dico qual è la mia favorita per lo Scudetto»

Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista, parlando così della squadra favorita per la vittoria dello Scudetto

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Julio Ricardo Cruz ha parlato così della sua favorita per la vittoria dello Scudetto. Per l’ex attaccante non è il Milan la favorita.

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Assolutamente sì. E sa una cosa, oltre ad essere contento di Simone Inzaghi che conosco bene come un ragazzo e un professionista esemplari: Lautaro e Correa danno l’idea di divertirsi a giocare assieme. Quando per lungo tempo, con Mancini, io e Ibra facevamo coppia in campo, molti dicevano che non potevamo giocare assieme. Macché: grandi gol e divertimento. E così mi sembrano loro: si divertono a cercarsi. E questo può essere scatenante».